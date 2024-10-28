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ثقافة وفنون

نيكول سابا صديقة ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

نيكول سابا , فيتو
نيكول سابا , فيتو

 تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة العمل  المقرر البدء في تصوير أحداثه منتصف نوفمبر القادم.

وتلعب نيكول سابا خلال أحداث العمل شخصية الصديقة المقربة لـ ياسمين عبد العزيز، وتحدث بينهما مواقف عديدة تجعل الاثنين في خلاف.

 

مسلسل وتقابل حبيب

 ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

 العمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار  الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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