الأحد 27 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين ينتهي من كتابة 10 حلقات بمسلسل "وتقابل حبيب"

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

انتهى السيناريست عمرو محمود ياسين من كتابة 10 حلقات من أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يشهد عودة التعاون بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو حاليًا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب


والعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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