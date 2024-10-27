عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة الخميس المقبل (فيديو)

يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن على حسابه الشخصي “إنستجرام”.

حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفل عمرو دياب في القاهرة

وفي سياق متصل، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكشفت شركة التذاكر المسؤولة عن حفل عمرو دياب عن أسعار الحفل، مؤكدة أنها تتراوح من 5000 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.