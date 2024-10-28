أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور)

رصدت عدسة «فيتو» لحظات وصول النجمات للعرض الأول للفيلم المغربي المعنون بـ«الجميع يحب تودا».

وكانت من أول الحضور النجمة أمينة خليل، والسورية نسرين طافش، وتألقت النجمتان بإطلالة استثنائية جمعت بين اللونين الأسود الأنيق والفضي البراق.

وباللونين ذاتهما ظهرت الاعلامية بوسي شلبي مع اعتمادها لوك ميك آب جريء.

وبإطلالات براقة وأنيقة ظهرت كل من الفنانة بسنت شوقي، وطاقم الفيلم المغربي بظهور أنيق على ريد كاربت العمل.

فيلم "الكل يحب تودا"

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودا" حول مغنية مغربية تقليدية، تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

وعرض الفيلممؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 التي أقيمت بشهر مايو الماضي، إلى جانب فوزه بجائزة "تنويه خاص" في مهرجان ملقا للسينما الفرنسية.

دعم مهرجان الجونة السينمائي للمواهب الناشئة

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

وحرص مهرجان الجونة في دورة العام الحالي 2024، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية.



وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.



مشروعات منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام



المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.