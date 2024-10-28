ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 شهيدا خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

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