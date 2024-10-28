أسعار شقق دار مصر في الطرح الجديد
كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل وأسعار شقق دار مصر بالطرح الجديد للشقق الجاهزة للتسليم.
أسعار شقق دار مصر
-حدائق أكتوبر 11250 جنيها سعر المتر
-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر
-السادات 8500 جنيه للمتر
ونستعرض تفاصيل التقديم:
التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن
-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).
-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.
يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).
-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.
-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.
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