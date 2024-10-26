أخبار الفن اليوم: نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024.. إسعاد يونس توجه رسالة مؤثرة لعادل إمام.. ووفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ92 عاما
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ92 عاما
أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما.
وداعا شريفة ماهر، آخر تصريحات الفنانة الراحلة لـ فيتو وسر رفضها إجراء جراحة بالسويد
رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عاما فى المستشفى.
أحمد العوضي: أحداث مسلسل "فهد البطل" ستكون مفاجأة للجمهور
قال الفنان أحمد العوضي إنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية لمسلسل “ فهد البطل”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.
نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024 لهذا السبب (فيديو)
تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال عن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تقام خلال الفترة الحالية بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، بحضور وزخم فني وإعلامي كبير للغاية.
محمد ثروت يكشف لـ "فيتو" نصيحة موسيقار الأجيال له ورأيه في الشعب السعودي
أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل “ليلة عبد الوهاب” الذي أقيم مساء أمس في السعودية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، تكريما لمشوار موسيقار الأجيال.
رسالة مؤثرة من إسعاد يونس في مهرجان الجونة لـ عادل إمام: هتفضل جوه القلب (فيديو وصور)
وجهت النجمة والإعلامية إسعاد يونس رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها ملتقى سيني جونة منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها النجمة يسرا.
في عيد ميلادها، محطات بارزة في مشوار أمينة خليل الفني
يصادف اليوم 26 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل التي نجحت في أن تصبح اسمًا لامعًا في سماء الفن المصري والعربي بفضل اختياراتها الفنية المتنوعة وبأدوارها المميزة.
مهرجان الجونة، إسعاد يونس: مكنتش فاهمة "الأفوكاتو" وكنا هنتحبس بسببه
كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس تصويرها فيلم "الأفوكاتو" رفقة الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا، قائلة: "كواليسنا في الأفوكاتو كانت صعبة، لأنها كان مع المخرج رأفت الميهي ومكناش فاهمين قصة الفيلم وأبعادها".
تامر هجرس ومايان السيد ولبلبة على ريد كاربت فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان الجونة (صور)
توافد نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي للاحتفال بعرض فيلم “رفعت عيني للسما” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، حيث يشارك العمل ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.
"تقابل حبيب" يجمع ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا بعد ١٨ سنة من"تمن دستة أشرار"
تخوض الفنانة نيكول سابا السباق الرمضاني للموسم الجاري، حيث انضمت لأبطال مسلسل تقابل حبيب الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى بعد ١٨ عاما، منذ لقائهم في فيلم تمن دستة أشرار.
في ذكراه، كيف كان محمد خان الصوت السينمائي للمرأة؟
تحل اليوم ٢٦ أكتوبر ذكرى ميلاد المبدع الراحل محمد خان، ذلك المخرج الحالم الذي منح المرأة في أفلامه المساحة التي تستحقها، ومنحها صوتًا سينمائيًا في أعماله لتعبر عن نفسها وأحلامها بكل حرية وأريحية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.