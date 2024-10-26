أخبار الفن اليوم: نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024.. إسعاد يونس توجه رسالة مؤثرة لعادل إمام.. ووفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ92 عاما

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عاما فى المستشفى.





قال الفنان أحمد العوضي إنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية لمسلسل “ فهد البطل”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال عن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تقام خلال الفترة الحالية بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، بحضور وزخم فني وإعلامي كبير للغاية.

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل “ليلة عبد الوهاب” الذي أقيم مساء أمس في السعودية على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، تكريما لمشوار موسيقار الأجيال.

وجهت النجمة والإعلامية إسعاد يونس رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها ملتقى سيني جونة منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها النجمة يسرا.





يصادف اليوم 26 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل التي نجحت في أن تصبح اسمًا لامعًا في سماء الفن المصري والعربي بفضل اختياراتها الفنية المتنوعة وبأدوارها المميزة.





كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس تصويرها فيلم "الأفوكاتو" رفقة الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا، قائلة: "كواليسنا في الأفوكاتو كانت صعبة، لأنها كان مع المخرج رأفت الميهي ومكناش فاهمين قصة الفيلم وأبعادها".

توافد نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي للاحتفال بعرض فيلم “رفعت عيني للسما” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، حيث يشارك العمل ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.





تخوض الفنانة نيكول سابا السباق الرمضاني للموسم الجاري، حيث انضمت لأبطال مسلسل تقابل حبيب الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى بعد ١٨ عاما، منذ لقائهم في فيلم تمن دستة أشرار.









تحل اليوم ٢٦ أكتوبر ذكرى ميلاد المبدع الراحل محمد خان، ذلك المخرج الحالم الذي منح المرأة في أفلامه المساحة التي تستحقها، ومنحها صوتًا سينمائيًا في أعماله لتعبر عن نفسها وأحلامها بكل حرية وأريحية.



