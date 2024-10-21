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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يفتح ورشة رخام في "فهد البطل"، وهذا موعد بدء التصوير

احمد العوضي
احمد العوضي

يبدأ الفنان أحمد العوضي مطلع فبراير المقبل تصوير أولى مشاهده في مسلسل فهد البطل الذي يخوض به سباق رمضان القادم.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في المسلسل أن “فهد” الشخصية التي يلعبها أحمد العوضي سيقرر فتح ورشة للعمل في الرخام، بعدما يدخل في خلافات مع مالكة الورشة التي كان يعمل معها.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

 

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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