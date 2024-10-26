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ثقافة وفنون

أحمد العوضي: أحداث مسلسل "فهد البطل" ستكون مفاجأة للجمهور

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال الفنان أحمد العوضي إنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية لمسلسل “ فهد البطل”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل فهد البطل

وأضاف أحمد  العوضي في تصريحات خاصة لـفيتو، أنه في حالة من التركيز الشديد حتى يخرج العمل في أفضل صورة، حيث ستكون أحداث بمثابة مفاجأة للجمهور.

وأوضح العوضي أنه يحرص أن تكون كل حلقة من حلقات المسلسل بها أحداث مثيرة وجذابة، حتى يحقق العمل النجاح الذي نسعى إليه، لذلك يجتمع صناع المسلسل بشكل مستمر لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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أحمد العوضي فهد البطل تفاصيل مسلسل فهد البطل

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