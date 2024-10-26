وداعا شريفة ماهر، آخر تصريحات الفنانة الراحلة لـ فيتو وسر رفضها إجراء جراحة بالسويد

رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز 92 عاما فى المستشفى.

وفاة شريفة ماهر

وكانت الفنانة شريفة ماهر تحدثت قبل وفاتها عن سبب بكائها الشديد بسبب انتشار شائعات وفاتها من حين لآخر.

قالت شريفة ماهر في تصريحات سابقة لـ فيتو قبل وفاتها:" في واحدة جارتي من زمان سمعت شائعة وفاتي، وكلمتني قالتلي وفضلت أبكي طول الليل، وقبل كدة بردو طلعت شائعات كثيرة عن وفاتي".

وعن حقيقة تدهور حالتها الصحية، قالت شريف ماهر: "أنا بصحة جيدة ولكن كان في حادثة منذ أعوام وكنت هسافر السويد لإجراء عملية ولكني خفت أموت هناك لأني معرفش السويد فيها مقابر مسلمين ولا لأ، ومعايا جواز سفر سويدي منذ 50 عاما.

وأكدت شريفة ماهر على قوة علاقتها بالفنان حسني شريف والد النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق حينما خرجت شائعة عن “تامر” بأنه تعرض إلى الاعتداء والطعن بمطوة، موضحة:" كلمت حسني وقالي تامر بخير مفيهوش حاجة".

وأكدت شريفة أنها ملتزمة منذ ظهورها على الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تكره رائحة الخمور إلى أقصى درجة.

وفاة الفنانة شريفة ماهر

وكان قد أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمرناهز الـ 92 عاما.

وقال أشرف زكي لفيتو إن الفنانة الكبيرة توفيت منذ ساعتين تقريبا داخل مستشفى مصر الدولي، ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

الفنانة شريفة ماهر من مواليد العام 1932، وبرعت في تقديم أدوار الشر في السينما المصرية.

مسيرة شريفة ماهر



اسمها الحقيقي هدى ماهر الكفراوي، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية.



تزوجت لأول مرة وهي لم تتعد الـ 15 عاما من عمرها، لكن حبها للفن جعلها تنفصل عن زوجها سريعًا، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل يكبرها بعشرات السنوات لكن الفن كان سببا أيضا في انفصالها للمرة الثانية.



ظهرت في أدوار الكومبارس حتى التقت المخرج حلمي رفلة، الذي قدمها لـ"عبدالوهاب"؛ فقرر التعاقد معها لمدة 3 أعوام، واختار لها اسمها الفني، ثم أسند لها دورًا كبيرًا في فيلم "بلد المحبوب" مع سعد عبدالوهاب عام 1951.



أشهر أدوارها، كان دور "لواحظ" في فيلم "أعز الحبايب" عام 1961، والذي قدمت من خلاله دور الزوجة المتسلطة الشريرة التي تتلذذ بتعذيب والدة زوجها المغلوبة على أمرها.



من أشهر أغانيها، " ياواد يا اسكندراني، آهين يانا، حسن حسن ولا أنت داري".



تعتبر هي الفنانة الوحيدة من بنات جيلها التي لعبت دور البطولة في أربعة أفلام مع فطين عبدالوهاب وهي "إسماعيل ياسين في البوليس، والفانوس السحري، وكرامة زوجتي، والمدير الفني".

