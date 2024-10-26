طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

نجا طفلان من موت محقق في حريق منزلهما في تركيا، بعدما ألقيا بنفسيهما من شرفة المنزل في الطابق الثاني على بطانية أمسك بجوانبها الجيران لضمان عدم تضرر الطفلين.

طفلان يلقيا بنفسهما من منزل محترق

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الأهالي الذين حضروا إلى المكان، كيف ألقى الطفلان نفسيهما تباعًا من الشرفة التي وصلت إليها الأدخنة واللهب بسبب الكبير في الداخل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في شقة ببناء في ولاية "شانلي أورفا" في جنوبي البلاد.

وأضافت أن الطفلين حوصرا في الشرفة، فقرر الأهالي إنقاذهما بتلك الطريقة قبل وصول فرق الإطفاء.