إعلان جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعام 2024

أعلن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم السبت، جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعام 2024، والتي تضمنت تكريمات للفائزين في مختلف الأجناس الأدبية، من سرد وشعر ونثر ونقد أدبي، كما تميزت الجوائز بالتنوع والشمول؛ إذ اشتملت على تخصيص جوائز لعدد من الأطياف المشتقة عن كل جنس أدبي على حدة، وقد اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر اليوم 26 اكتوبر نتائج الجوائز والتي جاءت نتائجها كما يلي:

أولا: جائزة التميز ثلاث، جائزة الشعر: فاز بها كل من الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والشاعر عيد صالح.

جائزة السرد: فاز بها كل من الكاتب الدكتور حسن البندارى، والكاتب حجاج حسن أدول.

جائزة النقد: فاز بها الدكتور عبد السلام الشاذلى، والدكتور السيد إبراهيم.

ثانيًا: جوائز الاتحاد:

1 - جائزة شعر الفصحى: فاز بالجائزة الشاعر نادر ناشد عن ديوان "الأعمال الشعرية".

2 - جائزة شعر العامية: فاز بالجائزة الشاعر تيام الشافعي عن ديوان "لحن التجلي في الوجع ".

3 - جائزة النقد الأدبي: فاز بالجائزة الناقد الدكتور حافظ المغرىي عن كتابه "رواية السرد".

4- جائزة السرد: فاز بالجائزة الروائي على حسن عن كتاب" أنا مي زيادة".

5 - مسابقة الترجمة : فاز بجائزة الترجمة الكاتب عبده الريس عن كتابه " فجر الثقافة البشرية ".

6 - مسابقة أدب الأطفال واليافعين: فاز بالجائزة الكاتب حمدي عمارة عن كتابه "قاهر المستحيل".

ثالثًا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم: فاز بجائزة ذوي الهمم الكاتب محمود أحمد حسنين عن رواية " الباشا يدون أحيانا".

رابعًا: جوائز أدب البادية: وفاز بجائزة الشعر، الشاعر عياد عبد الرازق عن ديوان "أوتار حساسة"، وفى النقد فاز الناقد أيمن عبد العظيم رحيم عن كتاب “شاعر القبيلة والوطن”.

خامسًا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين فى أدب المقاومة: قرر المجلس إلغاء حجب الجائزة المرفوعة من لجنة الجوائز، وأن تمنح فى أدب المقاومة وفقًا لترشيحات المجلس وفاز بها مناصفةً الشاعران الفلسطينيان محمد سعيد الغول، والمتوكل طه.

سادسًا: الجوائز الخاصة:

1 - جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة: فازت بالجائزة الكاتبة سمية عبد المنعم عن المجموعة القصصية "سرير فارغ ".

2 - جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي: فازت بالجائزة الكاتبة ناهد الطحان عن مسرحيتها "دمية".

3 - جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد: فاز بالجائزة مناصفة الكاتب عرفة محمد حسن عن ديوان (سيرة بيضاء) والشاعر شعبان شلبي عن ديوان (حافي أنا على الشوك).

4 - جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح: فاز بالجائزة الشاعر علي أحمد شيمي عن ديوان "صلاة الوجد".

5 - جائزة يوسف أبورية في الرواية: فاز بالجائزة الكاتبة هبة فاروق محمد عن روايتها "حكايات ناردين وأحمد".

6- جائز أحمد فضل شبلول: وفاز بالجائزة الكاتب حمدي سليمان عن كتاب (أريد أن أعرف أكثر).

7 - جائز صالح شرف الدين: وفازت بالجائزة الشاعرة نجلاء خليل عن كتاب (في حضرة الهيام).

8- جائزة الدكتور/ حسن البنداري: وفازبالجائزة الكاتب محمد نجار الفارسي عن كتاب (دميمة)

سابعًا: وحجبت الجوائز الأتيه لعدم تقدمِ أحدٍ لها، وهي:

جائزة السرد الروائى ضمن جوائز أدب البادية.

جائزة فؤاد دوارة.

جائزة عمرو دوارة في الدراسات المسرحية، حيث إن المتقدم الوحيد لم يحصل على النسبة المقررة للفوز.

وحجبت جائزتا مسابقة النقد والشعر لذوي الهمم لعدم تقدم أحد للجائزة.