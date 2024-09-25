توقيع اتفاقيتي تعاون مصر عربي روماني

وقع الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اتفاقيتي تعاون مع اتحاد كتاب رومانيا.

تتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون بين الاتحاد الروماني والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون بين الاتحاد الروماني ونقابة اتحاد كتاب مصر.

اتفاقيتا تعاون مع اتحاد كتاب رومانيا

تهتم الاتفاقيتان بأعمال الترجمة المشتركة من اللغة العربية إلى الرومانية وبالعكس، وكذلك بتبادل الوفود بين المبدعين المنتمين إلى الجانبين، بالإضافة إلى طباعة أنطولوجيات نوعية للأدب العربي مترجمة إلى العربية وأنطولوجيات نوعية للأدب الروماني تترجم إلى اللغة العربية.

وأكد علاء عبد الهادي أن الاتفاقيتين تهدفان إلى فتح آفاق التعاون العربي الروماني، ضمن النهج الذي ينتهجه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقابة اتحاد كتاب مصر، والذي يدعم الانفتاح على الهيئات المناظرة في العالم، ويؤكد فكرة المثاقفة بوصفها إحدى وسائل إثراء العمل الثقافي مصريا وعربيا، وقد سبق توقيع عدد من الاتفاقيات المشابهة بين اتحاد كتاب العرب ونقابة الكتاب المصرية من جهة واتحادات من دول أخرى.

وقع الاتفاق عن الجانب الروماني فاروجان فوجانيان رئيس اتحاد كتاب رومانيا، وحضرت مراسم التوقيع الشاعرة الرومانية فلورينا، وحضر من الجانب المصري عدد من أعضاء مجلس الإدارة.