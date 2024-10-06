الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

اتحاد الكتاب يطلق إذاعة الأدب العربي احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

إطلاق إذاعة الأدب
إطلاق إذاعة الأدب العربي، فيتو

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر احتفالية ثقافية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد بحضور الدكتور علاء عبد رئيس مجلس إدارة النقابة، ونيافة الأنبا أرميا والإعلامي الشاعر السيد حسن نائب رئيس النقابة، والدكتور أسامة فراج أستاذ التعليم بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام للنقابة، وعدد من المفكرين والكتاب المثقفين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، حيث تم إطلاق إذاعة الأدب العربي، فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، وذلك تزامنا مع ساعة الصفر لانطلاق حرب أكتوبر المجيدة. 

أكد الدكتور علاء عبد الهادي في كلمته بهذه المناسبة، أن النقابة العامة، وإنفاذًا لقرار جمعيتها العمومية في عام 2020 - 2021، واحتفالًا بيوم النصر العظيم، واستمرارًا لما تطلقه هذه الذكرى الخالدة في وعي المواطن العربي من أمدية واعدة لعبور ثقافي ومعرفي حقيقي لبناء الإنسان الجديد إن شاء الله.

وأضاف في كلمته: “إسهامًا من بيت الكتاب والمثقفين الشامخ، من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وشعرائها ونقادها ومبدعيها في إعادة بناء هوية قوية بانتمائها وثقافتها عزيزة بوحدتها وأصالتها: نطلق هذه المنصة دعمًا لبداية جديدة لإعلاء قيم الحق والخير والجمال، واستنفارًا لقوى التقدم والانتماء الكامنة في ثقافتنا العربية، ودعمًا لهوية مصرية جامعة وقادرة بنسيجها المتعدد على تحدي ظرفها الحضاري المعيش”.

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