الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

اتحاد الكتاب ينعى الروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور

الكاتب رشاد أبو شاور،
الكاتب رشاد أبو شاور، فيتو

نعى اتحاد كتاب مصر وفاة الكاتب والروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور بعد رحيله عن عالمنا بعمر يناهز الـ82 عامًا، مساء أمس السبت.

وتقدم الدكتور علاء عبد الهادي باسمه وباسم مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وباسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالعزاء في وفاة الكاتب رشاد أبو شاور من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الاتحاد بصفحته الرسمية: “اللهم تغمده برحمتك وعفوك وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وأصدقاءه وأحباءه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الروائي رشاد أبو شاور

رشاد محمود أبو شاور هو قاص وروائي فلسطيني من مواليد قرية ذكرين قضاء الخليل بفلسطين، انخرط في صفوف المقاومة الفلسطينية.

واستلم أبو شاور عدة مناصب في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كما عمل في مجلس الإعلام الموحد نائبًا لرئيس تحرير مجلة الكاتب الفلسطيني الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب والصحفيين الفلسطينيين في بيروت. 

كتابات رشاد أبو شاور

“أيام الحرب والموت”، 1973

“البكاء على صدر الحبيب”، 1974

 “العشاق”، 1978

 “ذكرى الأيام الماضية”

“بيت أخضر ذو سقف قرميدي” 

 “مهر البراري” (قصص)

 “الأشجار لا تنمو على الدفاتر” 

 “عطر الياسمين” (قصص للأطفال)

“أرض العسل” (قصة للفتيان)

 “آه يا بيروت” (مقالات)

“الموت غناء”، (قصص).

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اتحاد العام للادباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي المقاومة الفلسطينية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رشاد ابو شاور

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