الصحفيين العرب يدين الهجوم الصهيوني الإجرامي على الزملاء في لبنان
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التي استهدفت ثلاثة صحفيين لبنانيين يعملون في قناة الميادين فجر اليوم الجمعة في مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان مما أسفر عن استشهادهم، كما أدى الهجوم الإجرامي الصهيوني أيضًا إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة خمسة آخرين.
استهداف الصحفيين في لبنان
وقال في بيان صادر عنه اليوم: "إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين".
وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لإدانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
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