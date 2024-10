حوارات إسعاد يونس وهاني أبو أسعد وعروض أفلام، فعاليات اليوم السبت بمهرجان الجونة السينمائي

10/26/2024 2:02:06 AM

السبت 26/أكتوبر/2024 - 02:02 ص 10/26/2024 2:02:06 AM

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، ثاني أيام فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وورش وندوات، وغيرها، وتأتي مواعيد الفعاليات كالتالي:

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت

مسرح سيني جونة

11:30 صباحًا.. النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار في سينما تِك (جيميناي إفريقيا).. لجنة التحكيم: نيللي كريم، أمينة خليل، نور النبوي، طارق الجنايني، عدلي توما، ويدير الجلسة: سارة بيسادا.

2:00 مساء.. حوار مع هاني أبو أسعد، ويدير الحوار أحمد شوقي.

4:00 مساء.. حوار مع إسعاد يونس، ويدير الحوار يسرا.

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا.. التوزيع الدولي "رحلة الفيلم للعالم".. المتحدثون: ميشال زانا، علاء كركوتي، جيسيكا خوري، أليس خروبي، جاري سبرينجر.

1:00 مساء.. الإنتاج المشترك: الفرص والتحديات.. المتحدثون: محمد حفظي، دوروثي بينماير، أمجد أبو العلا، كلير شاساني، ويدير الجلسة: رولا ناصر.

3:00 مساء.. سوق الأفلام: الوجه التجاري للمهرجانات.. المتحدثون: جيروم بيلارد، ماجدالين ريدي، مارسيلو باوليلو.. يدير الجلسة: محمد تيمور.

حجرة الورش

10:00 صباحًا.. ورشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها.. تدريب: المخرجة نجوى النجار (ورشة مغلقة).

4:30 مساء.. صناعة الفيلم العربي: فرص وتحديات، وتدير الجلسة: لانا الجندي.. المتحدثون: فريد بوغدير، أحمد بدوي، عماد اسكندر، صافي، حفظي، مهند البكري، رولا ناصر.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

رفعت عيني للسما

7:30 مساءً | 100 د

قاعة أوديماكس

مدرسة منارة

1:00 مساءً | 119 د

طائر

3:30 مساءً | 100 د

حبيبي

6:00 مساءً | 180 د

سي سينما 1

الاحتضار

3:45 مساءً | 94 د

حين تسمع صرصور الليل يحين دورك

6:00 مساءً | 93 د

برج الرومي

9:15 مساءً | 112 د





سي سينما 2

السلام عليكِ يا ماريا

12:00 مساءً | 79 د

جنة الشياطين

2:15 مساءً | 150 د

الموسيقى التصويرية للانقلاب

5:15 مساءً | 105 د

يتعلَّم

7:45 مساءً | 40 د

العجوز

9:00 مساءً | 92 د

إحكيلهم عَنَّا





سي سينما 3

2:00 مساءً | 105 د

أثر الأشباح

5:30 مساءً | 89 د

من التراب وإليه

8:00 مساءً | 85 د

ثلاثة أيام من الأسماك





أكاديمية ديزي

9:30 مساءً | 122 د

رسائل من صقلية

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.

كما يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci فيبرسي من مهرجان كان.

بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس غلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي.

وأيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونغفان يانغ، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".