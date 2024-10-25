رانيا يوسف وأمينة خليل وروجينا يحضرون فيلم "ماء العين" بمهرجان الجونة (فيديو وصور)

حرص عدد من الفنانين والفنانات على حضور ريد كاربت الفيلم التونسي “ماء العين” الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ومن أبرز الفنانين والفنانات الذين حضروا رانيا يوسف وروجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، والفنانة حسناء سيف الدين والفنانة داليا البحيري والفنانة أمينة خليل والفنان هاني رمزي وزوجته والفنانة إنجي المقدم والفنانة نجلاء بدر والكاتبة إنجي علاء والمخرج أمجد أبو العلا.

موعد عرض فيلم ماء العين

ينطلق عرض الفيلم التونسى ماء العين للمخرجة مريم جُعبر ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، الذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك فى السابعة مساء بقاعة البلازا مع إقامة سجادة حمراء تسبق عرض الفيلم الذى حظى بجولة فى العرض بعدد من المهرجانات العالمية.

وشارك فيلم ماء العين مؤخراً في المسابقة الرسمية في الدورة 74 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، كما عرض الفيلم كذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان لندن السينمائى ونافس في المسابقة الدولية المخصصة للأفلام الطويلة، ليكون مهرجان الجونة ثالث محطات الفيلم التونسي.

وفيلم "ماء العين" من تأليف وإخراج مريم جُعبر، وبطولة صالحة النصراوي و محمد حسين قريع و مالك مشرقي وآدم بيسا و ديا ليان وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بالشمال التونسي تنقلب حياتها رأسا على عقب و تفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها "مهدي" و"أمين" ثم عودة أحدهما من "داعش" صحبة زوجته المنقبة والحامل.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.