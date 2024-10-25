أخبار الحوادث اليوم، تحقيقات موسعة في مقتل سيدة بالهرم وتمزيق جثتها، التحقيقات تكشف تفاصيل قتل عامل في العمرانية بسبب خصومة ثأرية’

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وقع بيها جزء من سور البلكونة، تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة

كشفت التحقيقات تفاصيل إصابة ربة منزل نتيجة سقوطها من بلكونة شقتها في الجيزة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

سقوط سيدة من عقار بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بدائرة قسم الجيزة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل أثناء نشر الغسيل، اختل توازنها بسبب انهيار جزء من سور البلكونة، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

قطع الجثة 6 أجزاء، تحقيقات موسعة في إنهاء شاب حياة زوجته بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في إنهاء شاب حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

خصومة ثأرية من 10 سنوات، التحقيقات تكشف تفاصيل قتل عامل في العمرانية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في مقتل عامل في العمرانية، نتيجة إطلاق النار عليه في شارع الدكتور.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه خرج من السجن منذ أيام قليلة، عقب قضائه عقوبة السجن 10 سنوات، في تهمة قتل قريب والده ببلدته في محافظة أسيوط.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه عاد إلى مقر سكنه بمنطقة العمرانية عقب خروجه من السجن، وسقط قتيلا أثناء تواجده على مقهى وسط شارع الدكتور.

ورجحت التحقيقات أن المجني عليه قتل بسبب الثأر انتقاما منه،بسبب جريمته القديمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات.

حبس تاجر مواشي وعامل بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصال أمانة بالفيوم

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج آخر والتعدى عليه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بدائرة مركز شرطة طامية.

تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من تاجر ماشية وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز لقيامهما باستدراجه لشقة بأحد العقارات كائنة بدائرة المركز بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قام أحدهما بتهديده بسلاح ناري وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، وابتزازه والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل تسليمه إيصال الأمانة.

دفن جثة ربة منزل قُتلت على يد زوجها في المعصرة

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها، بمنطقة المعصرة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

علب الكانز السبب، اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المقطم

كان بيحاربني في أكل عيشي”، بهذه العبارة اعترف جامع قمامة بقتل زميله بطعنة نافذة عقب مشاجرة نشبت بينهما في منطقة المقطم.



وأشار المتهم خلال التحقيقات إلى أنه تشاجر مع المجني عليه بسبب تعديه على مكان عمله وجمع “علب كانزات المياه الغازية الفارغة” لبيعها خردة، وأثناء تشاجرهما استل سلاحه الأبيض وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وكان المتهم قد أقدم على قتل المجني عليه، إثر مشاجرة نشبت بينهما على جمع مجموعة من "علب الكانز" بدائرة قسم شرطة المقطم.

التحقيق في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "مصر - إسكندرية"

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث.

حبس عنصر إجرامى لحيازته أسلحة نارية دون ترخيص في الهرم

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية دون ترخيص بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة مزاولة (عاطل - له معلومات جنائية)، نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.