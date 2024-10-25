قطع الجثة 6 أجزاء، تحقيقات موسعة في إنهاء شاب حياة زوجته بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في إنهاء شاب حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

شاب ينهي حياة زوجته بسبب خلافات

وكشفت التحقيقات إقدام شاب على إنهاء حياة زوجته بسلاح أبيض، على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما تطورت إلى إنهاء حياة زوجته، وتقطيع جثمانها للتخلص منها.

وأفادت التحقيقات أن المتهم أقدم على إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، تطورت لخلافات وانتهت بقتل زوجته وتقطيع جثمانها إلى 6 أجزاء بسلاح أبيض.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وامرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.