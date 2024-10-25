السبت 26 أكتوبر 2024
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حوادث

خصومة ثأرية من 10 سنوات، التحقيقات تكشف تفاصيل قتل عامل في العمرانية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في مقتل عامل في العمرانية، نتيجة إطلاق النار عليه في شارع الدكتور.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه خرج من السجن منذ أيام قليلة، عقب قضائه عقوبة السجن 10 سنوات، في تهمة قتل قريب والده ببلدته في محافظة أسيوط.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه عاد إلى مقر سكنه بمنطقة العمرانية عقب خروجه من السجن، وسقط قتيلا أثناء تواجده على مقهى وسط شارع الدكتور.

 ورجحت التحقيقات أن المجني عليه قتل بسبب الثأر انتقاما منه ،بسبب جريمته القديمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات. 

وأصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في الحادث، حيث كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابساته، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

مقتل شخص في العمرانية

وكشفت التحقيقات أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين أن عاملا تعرض لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتله،  متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة العمرانية مديرية أمن الجيزة

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