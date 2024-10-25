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حوادث

التحقيق في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "مصر - إسكندرية"

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث.

بالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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