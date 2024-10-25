وقع بيها جزء من سور البلكونة، تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة
كشفت التحقيقات تفاصيل إصابة ربة منزل نتيجة سقوطها من بلكونة شقتها في الجيزة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.
سقوط سيدة من عقار بالجيزة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بدائرة قسم الجيزة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل أثناء نشر الغسيل، اختل توازنها بسبب انهيار جزء من سور البلكونة، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها.
تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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