السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وقع بيها جزء من سور البلكونة، تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة

اصابة سيدة، فيتو
اصابة سيدة، فيتو

كشفت التحقيقات تفاصيل إصابة ربة منزل نتيجة سقوطها من بلكونة شقتها في الجيزة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

سقوط سيدة من عقار بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيدة من عقار بدائرة قسم الجيزة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل أثناء نشر الغسيل، اختل توازنها بسبب انهيار جزء من سور البلكونة، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجيزة أمن الجيزة اخبار الحوادث

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads