الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق 30 صاروخا تجاه الجولان والجليل الأعلى

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، رصد إطلاق 30 صاروخا باتجاه الجولان والجليل الأعلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الساعات الأخيرة.

حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين بجنوب لبنان

بدوره، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا 

وأفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الإثنين، بإطلاق صواريخ من لبنان نحو حيفا وضواحيها.

وفي سياق آخر،  ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أن  حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

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