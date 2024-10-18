الجمعة 18 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

5 أمراض يسببها الإفراط قي تناول الملح

الملح الأبيض، فيتو
الملح الأبيض، فيتو

 حذرت وزارة الصحة من الإصابة بعدد من الأمراض نتيجة الإفراط في تناول الملح بكميات أكثر من الموصى بها.

 

أمراض يسببها الإفراط في استخدام الملح 

 أوضحت وزارة الصحة أن الملح يسبب الإصابة بالسمنة وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة وهشاشة العظام.

 وأكدت وزارة الصحة أن الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا هي أقل من ٥ جرامات.

 

ما هو الملح؟

 الملح هو أهم مصدر للصوديوم في النظام الغذائي ويسمي كلوريد الصوديوم، ويتكون من 40% صوديوم و60% كلوريد.

والصوديوم ضروري للعديد من وظائف الجسم الأساسية، بما في ذلك توازن السوائل، وصحة الأعصاب، وامتصاص العناصر الغذائية، ووظيفة العضلات.

يحتوي عدد لا يحصى من الأطعمة على الصوديوم، حتى الأطعمة التي قد يكون مذاقها حلو، مثل الخبز والحبوب واللحوم المعالجة والصلصات والتوابل والحبوب ورقائق البطاطس والبسكويت.

الآثار الجانبية للإكثار من الملح

وتشمل الآثار الجانبية للإكثار من الملح


١-الأضرار  بصحة القلب


يعتبر تناول الصوديوم الزائد مصدر قلق عالمي وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم.  يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بقصور القلب، وهي حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم.


يؤثر الملح على ضغط الدم عبر عدة مسارات معقدة تؤثر على الأجهزة الهرمونية والالتهابية والمناعية والهضمية في الجسم، قد يؤدي الإفراط في تناول الملح أيضًا إلى تثبيط نظام الرينين أنجيوتنسين، الذي ينظم ضغط الدم ومستويات الصوديوم

وقد يؤدي تقليل تناول الملح إلى خفض مستوى ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية تسمى إرتفاع ضغط الدم الحساس للملح.

سرطان المعدة، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا والسبب الرئيسي الرابع لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

تربط العديد من الدراسات الأنظمة الغذائية عالية الملح، والتي تتضمن عادة أطعمة مثل اللحوم المملحة والخضروات المخللة، مع زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

 

الآثار الجانبية للقليل من الملح

في حين أن الكثير من الملح يمكن أن يكون ضارًا، إلا أن القليل جدًا منه يمكن أن يكون ضارًا. 
و تشير بعض الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم والجفاف، وانخفاض مستويات الصوديوم، وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

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انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم
من الممكن أن يصاب الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي بانخفاض ضغط الدم، وهو عندما يكون ضغط الدم أقل من المعدل الطبيعي.

 

 

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الإفراط في تناول الملح ارتفاع ضغط الدم هشاشة العظام سرطان المعدة وزارة الصحة

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