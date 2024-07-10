فوائد اللبن، يقوى العظام ويحمى من الهشاشة ويعزز من نضارة البشرة

فوائد اللبن، اللبن من المشروبات الطبيعية المهمة لصحة الكبار والصغار لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفوائد اللبن، عديدة لقيمته الغذائية العالية ويجب الاهتمام بتقديمه خاصة للصغار ولكن بجرعات محددة حفاظا على الصحة.

أهمية اللبن

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللبن أحد المنتجات الغذائية الأساسية التي تستهلك في العديد من الثقافات حول العالم، ويحتوي اللبن على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم.

فوائد اللبن

فوائد اللبن للصحة

واضافت منى، أن من فوائد اللبن التى تدفعنا لتناوله:-

يعد اللبن مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان، والكالسيوم يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، وهو مرض يتسبب في ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.

تناول كمية كافية من اللبن يمكن أن يساهم في تقوية العظام ووقايتها من الأمراض المرتبطة بنقص الكالسيوم.

يحتوي اللبن على نسبة عالية من البروتينات، والتي تعتبر أساسية لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والبروتينات تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية، وخاصة عند كبار السن الذين قد يعانون من فقدان الكتلة العضلية مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى ذلك، البروتينات تلعب دورًا هامًا في إنتاج الإنزيمات والهرمونات التي تنظم العديد من وظائف الجسم.

اللبن غني بالفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين D، فيتامين B12، والريبوفلافين (فيتامين B2). فيتامين D يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم، مما يعزز من فوائد الكالسيوم على صحة العظام.

فيتامين B12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، بينما الريبوفلافين يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

يحتوي اللبن على البكتيريا النافعة، المعروفة باسم البروبيوتيك، التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والبروبيوتيك تعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعد في منع نمو البكتيريا الضارة.

تناول اللبن يمكن أن يساهم في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك.

اللبن يمكن أن يساهم في التحكم في الوزن، وعلى الرغم من احتوائه على الدهون، إلا أن البروتينات والكالسيوم الموجودين في اللبن يساعدان في تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة وغير الصحية، وبالتالي، يمكن أن يكون اللبن جزءًا من نظام غذائي متوازن يساهم في الحفاظ على وزن صحي.

اللبن يمكن أن يكون مفيدًا للبشرة والشعر، والفيتامينات والمعادن الموجودة في اللبن تساهم في تغذية البشرة وتحسين مرونتها، كما أن البروتينات تساعد في تقوية الشعر ومنع تقصفه.