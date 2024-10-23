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تريند

نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

فتحت الفنانة نيللي كريم، النار على إحدى شركات النقل والمواصلات الشهيرة، متسائلة عن طرق تقديم شكوى ضدها.

وقالت نيللي كريم على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": “لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟”.

وانهالت التعليقات على الفنانة لمحاولة الرد على سؤالها حيث قال متابع: "والله حاولت قبل كده ومفيش".

واقترح عليها متابع هذا الحال وقال: "في مكتب ليهم في حسن المأمون بعد النادي الأهلي وفي مكتب تاني في التجمع الرقم بتاعهم مش بيجب نتيجة لو أمر مهم روحي المكتب".

وتابع آخر في رده: "مفيش خدمة حماية مستهلك في مصرأو نقدر نقول مفيش خدمة حماية مواطن في مصر".

بينما تعجب ناشط من سؤال نيللي كريم وقال: "حتى نيللي كريم بقيت تركب أوبر".

 

 مسلسل نارين لنيللي كريم

وقرر القائمون على مسلسل نارين الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم تأجيل عرضه إلى سباق رمضان 2026، وذلك بعد البدء في التجهيز له، بناء على رغبة المنتج أحمد الدسوقي.

وكان من المقرر أن تقدم نيللى كريم مسلسل "نارين" في 15 حلقة فقط، يتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان.
 

يذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فراولة، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، وشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد عبد العظيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، توني ماهر، جيلان علاء، لبنى ونس وعدد كبير من ضيوف الشرف.

 

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الفنانة نيللي كريم اوبر

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