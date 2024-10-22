الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

روبي تشارك نيللي كريم بطولة مسلسل جديد والعرض فى رمضان 2025

روبي، فيتو
روبي، فيتو

تعاقدت النجمة روبي بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

روبي ونيللي كريم

وتدخل روبي ونيللي بروفات العمل الجديد خلال الفترة القادمة من أجل التحضير للعمل وبدء التصوير في أقرب فرصة حيث تجرى حاليًّا اختيار باقي طاقم العمل الجديد، ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبًا.

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة" كما قدمت النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" رمضان الماضي.

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