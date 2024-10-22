الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

أسد، فيتو
أسد، فيتو

تداول جزائريون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يوثق قصة غير مألوفة لمواطن جزائري يقتني إحدى سلالات الأسود الأفريقية المخيفة في منزله ويتعامل معه بعناية بالغة وكأنه أحد أفراد العائلة. 

وبحسب «ارم»، احتجزت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية، جنوب الجزائر، أسدا أفريقيا بمنطقة "الدرين"، حيث تبين أن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة؛ ما دفعها إلى فتح تحقيق موسع في القضية.

اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل

وتسائل نشطاء التواصل عن الجرأة التي جعلت الرجل يقتني حيوانا مفترسا في بيته، مرجحين أن يكون حصل عليه منذ أن كان صغيرا.

فيما تساءل آخر: "هل اشتراه من السوق أو من موقع إلكتروني مثلا؟ حيث لا يمكن أن يحوز حيوانا مفترسا إلا برخصة".

وأكد البعض أن الأسد لا شك أنه تم تهريبه وبيعه بطريقة غير قانونية ضمن ما أسموها بـ"مافيا تجارة الحيوانات المفترسة.

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الاسود الأفريقية الجزائر الدرين الأسد الحيوانات المفترسة

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