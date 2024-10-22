الأهلي 2009 يخسر أمام زد 2-1 في دوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 أمام ضيفه زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الجمهورية.

تقدم زد بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، وسجل محمد أيمن هدف التعادل للأهلي بتسديدة قوية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح زد جاء منها الهدف الثاني.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2009» عند 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2009» على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًّا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، وفاز على الزمالك 1 - 0، وعلى بلدية المحلة 2 - 0، وخسر أمام زد 1 - 2، مسجلًا 13 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد.