الأهلي 2007 يفوز على المقاولون بهدف في دوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه على المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الجمهورية.

سجل إياد مدحت هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصطفى بهجت الذي تعرض لعرقلة قوية من أحد مدافعي المقاولون، ونجح إياد في تسديدها بنجاح على يمين حارس المرمى.

تشكيل أهلي 2007 أمام المقاولون العرب

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - إياد مدحت - يوسف رامي.

الوسط: عمر فتحي - زيدان ناجح - ياسين عاطف - أحمد الشيخ - عصام أحمد.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك محمد عاطف بدلًا من زيدان ناجح، ويوسف كامل بدلًا من عصام أحمد، وحازم عاشور بدلًا من عمر فتحي، وكريم عيد بدلًا من يوسف رامي، وزياد وائل بدلًا من ياسين عاطف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، مسجلًا 4 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.