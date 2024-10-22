قناع الليمون واللوز المنظف لجميع أنواع البشرة

تنظيف البشرة من خطوات العناية اليومية للبشرة التي يجب الحرص عليها حفاظا على نظافة مسام البشرة ما يحمى من حب الشباب والبثور السوداء.

وتنظيف البشرة لا يكون من خلال الغسول اليومى لبشرة حسب نوعها، بل يجب من خلال الوصفات الطبيعية التي تنزف مسام البشرة بعمق.

قناع الليمون واللوز لتنظيف البشرة

وتقدم الدكتورة سمر العمريطي استشارى التغذية العلاجية، قناع الليمون واللوز لتنظيف جميع أنواع البشرة.

المكونات:-

ثمن كوب لوز مطحون

ملعقة عصير الليمون

ملعقة حليب او قشدة

الطريقة:-

نحضر اللوز الغير محمص ونطحنه طحن ناعم حتى يصبح مثل البودر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللوز البودر ونضيف له عصير الليمون والحليب أو القشدة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

قم بفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

ثم نترك القناع على البشرة حوالى 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تنظيف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.