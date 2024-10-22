نضارة البشرة وإشراقتها من علامات الجمال التى تسعى لها الفتيات للاستغناء عن مستحضرات التجميل التى تؤثر على جمال البشرة وشبابها.

وعادة تتحقق نضارة البشرة من خلال التغذية السليمة والنوم المنتظم، وشرب الماء الوفير مع ترطيب البشرة يوميًّا وتنظيفها وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذيها.

قناع الفواكه لبشرة مشرقة وأكثر نضارة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الفواكه لبشرة مشرقة وأكثر نضارة.

المكونات:

موزة مهروسة

ملعقتان من عصير البرتقال

ملعقة من عسل النحل

ملعقة من لبن الزبادي

الخطوات:

في وعاء، اخلطي الموز المهروس مع عصير البرتقال والعسل والزبادي حتى تحصل على مزيج ناعم.

ضعى القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفى وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يجب استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار المكونات على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام لتجنب الحساسية.

باستخدام قناع الفواكه بانتظام، ستلاحظين فرق في نضارة بشرتك وإشراقتها.

هذا القناع غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة؛ لذا يجب المواظبة على استخدامه.

نضارة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.