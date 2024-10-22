في شهر التوعية الوردي، 9 أطعمة تحمي من سرطان الثدي

أطعمة تحمي من سرطان الثدي، شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي،"الوردي" والذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم.



ورغم أن الأسباب الدقيقة للإصابة بسرطان الثدي لا تزال غير مفهومة تمامًا، فإن هناك عوامل متعددة تساهم في تطوره، مثل الوراثة، نمط الحياة، والبيئة.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النظام الغذائي يعد واحدًا من العوامل القابلة للتعديل التي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان الثدي.

فيمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض من خلال تعزيز الجهاز المناعي، وتنظيم الهرمونات، وتقليل الالتهابات.



أطعمة تحمي من سرطان الثدي

شهر التوعية بسرطان الثدي



وتستعرض الدكتورة هدى، في هذا التقرير، مجموعة من الأطعمة التي أظهرت الدراسات أنها تساهم في حماية الجسم من سرطان الثدي.

1. الخضروات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية البروكلي، القرنبيط، الكرنب، والكرنب الصيني. تحتوي هذه الخضروات على مركبات تُعرف بالجلوكوزينولات، وهي مواد كيميائية تتحلل في الجسم لتنتج مركبات أخرى نشطة مثل الإندولات والثيوسيانات.

أظهرت الدراسات أن هذه المركبات تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وتثبيط تكاثرها، كما تعمل على تعزيز عمليات التخلص من السموم في الجسم، مما يقلل من فرص تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.



2. التوت والفراولة

التوت بجميع أنواعه، بما في ذلك الفراولة، التوت الأزرق، وتوت العليق، غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وفيتامين C.

هذه المضادات تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وهو ما قد يؤدي إلى تكون الخلايا السرطانية.

كما تحتوي هذه الفواكه على الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يمكن أن يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

3. الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون، السردين، والماكريل تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي أظهرت الأبحاث أنها تقلل من التهابات الجسم وتدعم جهاز المناعة.

الالتهابات المزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لذا فإن تناول الأسماك الدهنية يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر.

بالإضافة إلى ذلك، أحماض أوميجا-3 تلعب دورًا في تنظيم مستويات الهرمونات، والتي يمكن أن تكون عاملًا مهمًا في الوقاية من سرطان الثدي المرتبط بالهرمونات.

4. البقوليات

الفاصوليا، العدس، والحمص تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات النباتية. الألياف تعتبر عنصرًا هامًا في الوقاية من السرطان لأنها تساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم.

بعض الدراسات أظهرت أن النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الألياف يتمتعن بمستويات أقل من هرمون الإستروجين، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي المرتبط بالهرمونات.

5. عين الجمل

عين الجمل يُعَد مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة مثل البوليفينولات.

أظهرت الدراسات أن تناول عين الجمل قد يساهم في تقليل نمو الخلايا السرطانية في الثدي بسبب تأثيره الإيجابي على صحة الخلايا وقدرته على مكافحة الالتهابات والتأثير على التعبير الجيني للخلايا السرطانية.

6. الثوم والبصل

الثوم والبصل يحتويان على مركبات الكبريت العضوية التي أظهرت الأبحاث أنها تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

هذه المركبات تساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة وتحفيز إنتاج الإنزيمات التي تساعد في التخلص من السموم المسببة للسرطان.

كما أن هذه الأطعمة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يعزز الصحة العامة.

7. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينول، وخاصة الكاتيكين، التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

أظهرت بعض الدراسات أن الكاتيكينات تساعد في منع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الثدي.

يُعَد الشاي الأخضر أيضًا مشروبًا مفيدًا لصحة القلب وتحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله خيارًا صحيًا متعدد الفوائد.

8. الحبوب الكاملة

القمح الكامل، الشوفان، والأرز البني من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، الفيتامينات، والمعادن.

تناول الحبوب الكاملة يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي، وهما عاملان مهمان في الوقاية من سرطان الثدي.

أظهرت الأبحاث أن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة بعد سن اليأس.

9. الطماطم

الطماطم غنية بمركب الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية الخلايا من التلف.

بعض الدراسات أشارت إلى أن الليكوبين قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى فوائده الأخرى لصحة القلب والبشرة.

نصائح عامة تساعد على حمايتك من الإصابة:



الوقاية من سرطان الثدي

أوضحت الدكتورة هدى، أنه إلى جانب تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي، من المهم أيضًا أن تبني نمط حياة صحي للوقاية من سرطان الثدي.

يُنصح بتقليل تناول الأطعمة المصنعة والمشبعة بالدهون.

الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الابتعاد عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول بكميات كبيرة يمكن أن يساهم أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأخيرا لفتت الدكتورة هدى، إلى أن الأطعمة تلعب دورًا هامًا في الوقاية من سرطان الثدي من خلال تقليل الالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي، وتنظيم مستويات الهرمونات.

كذلك تناول الخضروات الصليبية، التوت، الأسماك الدهنية، البقوليات، عين الجمل، والثوم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

إلى جانب ذلك، يُعَد اتباع نمط حياة صحي متكامل أمرًا ضروريًا لتعزيز الصحة العامة والوقاية من السرطان.