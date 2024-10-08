​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

عوامل تسبب سرطان الثدي

وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم عوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​

٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​

٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​

٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​

٧-التعرض للعلاج الإشعاعي في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر

٨-السمنة المفرطة.​

٩-التدخين وشرب الكحوليات.​

وتحيي دول العالم في شهر أكتوبر ذكري التوعية بمرض سرطان الثدي للكشف عن طرق الإصابة به وتسليط الضوء عليه وتقديم نصائح للحماية من سرطان الثدي

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للسيدات للحماية من سرطان الثدي وتقليل فرص الإصابة به.



وقالت وزارة الصحة إن أهم النصائح تشمل:

١- تجنب التعرض للتدخين

٢- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي

٣- الكشف باستمرار لأن الكشف المبكر لسرطان الثدي يحقق نسب شفاء مرتفعة.

كما وجهت وزارة الصحة رسالة طمأنة للسيدات المشتبه في إصابتهم بسرطان الثدي بأن أخذ عينة للتحليل من الورم لا تسبب في انتشار للمرض بجسم الإنسان.

كانت أكدت وزارة الصحة أن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى بالجسم، لذلك الكشف المبكر عنه ضروري للوقاية من المضاعفات ولزيادة نسبة الشفاء.

أوضحت وزارة الصحة أن سرطان الثدي ينتشر في البداية إلى العقد الليمفاوية تحت الذراع، مشيرة إلى إمكانية وجود عقد ليمفاوية في الذراع حاملة للسرطان غير محسوسة.

الصحة: عند ظهور كتلة غير طبيعية في الثدي يجب استشارة الطبيب

وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالة ظهور كتلة غير طبيعية في الثدي يجب استشارة الطبيب فورًا، مشيرة إلى أن اللجوء للعلاج عند ظهور أول علامة للإصابة بسرطان الثدي تحقق فرص علاج ناجحة.

وأكدت توفير الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وحذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان الثدي، مؤكدة أن سرطان الثدي يصيب النساء من كل الأعمار بعد سن البلوغ ولكن تزيد نسب الإصابة في مراحل متأخرة من الحياة، لذلك الكشف المبكر مهم لاكتشاف المرض وعلاجه بطريقة أسرع.

طرق علاج سرطان الثدي

وأشارت إلى أن طرق علاج سرطان الثدي، تتضمن:

الاستئصال الجراحي

العلاج الإشعاعي

الأدوية منها العلاج الهرموني والعلاج البيولوجي الموجه.