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مستشفيات جامعة أسيوط تقدم الفحص الطبي لـ ٢٩٣٥ سيدة عن سرطان الثدي خلال عام

ندوة اكتشاف سرطان
ندوة اكتشاف سرطان الثدي بجامعة أسيوط، فيتو

نظم قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، ندوة توعوية حول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة رحاب فاروق رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور سمير شحاته عضو اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، والدكتورة هبة بكري منسق اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة لإقليم وسط الصعيد، والدكتورة مها صلاح النجار منسق المبادرة الرئاسية للثدي بجامعة أسيوط، وناهد البدري المنسق الإداري للمبادرة.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي

في مستهل كلمته أشاد الدكتور محمود عبد العليم بدور مستشفيات جامعة أسيوط في المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية، وخاصة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، مضيفا أن أورام الثدي تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الخطورة بعد سرطان الرئة، لذا كانت جهود الدولة المصرية واضحة في توفير أوجه الدعم والرعاية للسيدات من خلال تقديم خدمات الفحص والتشخيص بالمجان، مشيرا إلى أن الفحص المبكر يساهم في رفع نسب الشفاء للسيدات.

 

وأوضح الدكتور علاء عطية  أن قسم علاج الأورام والطب النووي له مساهمات فعاله في المبادرة الرئاسية لأورام الثدي، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الدور البارز لمستشفيات جامعة أسيوط في المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الرئاسية، انطلاقا من  دورها الريادي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة، وأضاف أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة توعية، بل هي استثمار حقيقي في حياة الملايين من السيدات.

قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي

وأشار الدكتور خالد عبد العزيز إلى أن ندوة اليوم تأتي استكمالا لعدة ندوات نظمها قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي الرئيسي لرفع الوعي لدى السيدات، من خلال تعريفهن بأهمية إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات في مراحلها المبكرة.

وذكرت الدكتورة رحاب فاروق أن قسم علاج الأورام والطب النووي يقدم خدمات الفحص والتشخيص بالمجان، وتتمثل هذه الخدمات في الفحص الإكلينيكي عن طريق طبيب الأورام أو الجراحة للحالات المحولة من الوحدات، كما يقدم القسم خدمات إجراء التحاليل اللازمة وتقديم خدمات الأشعة ماموجرام وسونار، موجها الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية لدعمها المتواصل، ولفريق عمل المبادرة لجهودهم المتميزة.

 

 

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شهد اليوم عدة محاضرات منها، محاضرة تعريفية عن جهود قسم علاج الأورام والطب النووي في المبادرات الرئاسية لأورام الثدي، للدكتورة مها صلاح النجار، ومحاضرة بعنوان معرفتك نور للدكتورة هبة بكري، ومحاضرة عن أهمية الفحص المبكر والفحص الذاتي لأورام الثدي للدكتورة سمر المرشدي، وفي ختام اليوم تم فتح باب النقاش مع السيدات للإجابة على تساؤلاتهم.

جدير بالذكر، أنه تم نقل الندوة عبر خاصية البث المباشر ، بالتزامن مع بث مباشر لجميع الندوات التي ستقام بمختلف المستشفيات الجامعية في نفس التوقيت.

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