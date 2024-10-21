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محافظات

أورام الأقصر تنظم مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بقرى الصعيد

أورام الأقصر تنظم
أورام الأقصر تنظم مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

 دشنت مستشفى الأورام بمنطقة طيبة شمال الأقصر، فعاليات مبادرة "كوني أقوى" فى عدة مناطق بقرى محافظة الأقصر، وهي المبادرة التي تنظمها المستشفى  في عدد من القرى والمدن بمحافظات الصعيد.

 

سرطان الثدي 

 وتعتبر المبادرة ضمن حملات توعية السيدات بالمؤسسات الحكومية والغير حكومية عن مرض سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى أورام الأقصر، وذلك حيث يطلق عليه شهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدى والاكتشاف المبكر.

وأكد الدكتور هانى حسين، مدير المستشفى، أن القوافل  مستمرة في  تنظيم الفعاليات بمختلف محافظات الصعيد للمشاركة فى شهر أكتوبر الوردى، الذى يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه.

ومن جانبه قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر أن المستشفى تعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي فى كافة قرى ونجوع قنا والأقصر وباقى محافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى فى كافة المناطق، كما أن مبادرة" كونى اقوى" تجوب قرى ونجوع محافظات جنوب الصعيد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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