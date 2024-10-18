أبرزها تغيرات الحلمة، الأعراض الـ 5 الأكثر شيوعًا لـ سرطان الثدي

تعد الكتلة أوالورم من الأعراض الشائعة لسرطان الثدي، ولكنها ليست الوحيدة، فتوجد أربع أعراض رئيسية أخرى لسرطان الثدي.

بينما لا يعاني العديد من المصابين بسرطان الثدي من أعراض، فإن ظهور كتلة أو ورم جديد في الثدي هو أحد الأعراض المحتملة لسرطان الثدي، وتشعر السيدة بالكتلة أثناء إجراء فحص ذاتي، أو قد يجدها الطبيب أثناء الفحص.

معظم الكتل الجديدة - أكثر من 90٪ - حميدة أو غير سرطانية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وبينما تعد الكتل من الأعراض الشائعة لسرطان الثدي، فهناك أعراض أخرى يجب معرفتها.

تغيرات الحلمة

تختلف حلمات كل شخص عن الأخر، ومعظم تغيرات الحلمة ليست من أعراض السرطان.

ومع ذلك، من الأفضل أن يكون الشخص متيقظ لأي تغييرات في شكل أو حجم أو لون الحلمة وإبلاغ الطبيب عنها، من المهم الانتباه كذلك إلى تهيج الهالة المحيطة.

أحد أعراض سرطان الثدي هو عندما تندفع الحلمات فجأة نحو الجسم بدلًا من الإشارة للخارج، الحلمات التي تفعل ذلك تسمى مقلوبة أو منكمشة.

قد يكون التغيير في نسيج أو لون حلمة الثدي أيضًا أحد أعراض السرطان، يمكن البحث عن طفح جلدي متقشر أو حاك أو غمازات تشبه جلد البرتقال، وقد يتحول لون الحلمة أيضًا إلى اللون الأحمر أو الأرجواني.

قد يتسرب سائل ليس حليب الثدي من الحلمة، وفى العادة يتسرب من تلقاء نفسه عند عصره برفق، ويمكن أن يكون هذا السائل:

صافيًا

حليبيًا

مختلطًا بالدم

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب تغيرات في الحلمة؟

بعض الناس لديهم حلمات مقلوبة بشكل طبيعي، وإذا كانت الحلمات مقلوبة دائمًا، فلا داعي للقلق، ولكن إذا انكمشت مؤخرًا، من المهم التواصل مع الطبيب.

يمكن أن تؤدي عدوى القنوات الثديية التي تسمى توسع القنوات الثديية أيضًا إلى تغيير اتجاه حلمة الثدي، وهذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يقتربون من سن اليأس.

إن إفرازات الحلمة اللبنية لا تشكل مشكلة على الإطلاق إذا كانت السيدة قد أنجبت مؤخرًا أو إذا كانت ترضع طفل رضاعة طبيعية.

إذا لم تكون حاملًا أو مرضعة، فإن إفرازات الحلمة عادة ما تكون علامة على وجود حالة حميدة، مثل:

قصور نشاط الغدة الدرقية

إصابة الثدي

عدوى

ورم غير سرطاني

بعض الأدوية، بما في ذلك حبوب منع الحمل

إذا خرج سائل عند الضغط على الحلمة، فمن المحتمل أن يكون مجرد سائل طبيعي يتم نقله عبر قنوات الثدي، يمكن أن يكون هذا السائل:

أصفر

أخضر

بني

تغيرات جلد الثدي

يمكن أن يكون التغير في لون أو ملمس جلد الثدي من أعراض سرطان الثدي، ومن هذه التغييرات:

التقشر

التجعّد، مما يجعل الجلد يصبح ملمسه مثل قشر البرتقال

التورم

الاحمرار أو تغيرات أخرى في لون الجلد، بما في ذلك الطفح الجلدي

النزيف

التقرحات التي لا تلتئم

الحكة

الأوردة المرئية في الثدي، والتي يمكن أن تكون علامة على زيادة تدفق الدم إلى السرطان

لا تعتبر التغيرات الجلدية سرطانًا بالضرورة، ولكنها قد تكون أحيانًا أحد أعراض نوع نادر من سرطان الثدي مثل مرض باجيت أو سرطان الثدي الالتهابي.

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب تغيرات في جلد الثدي؟

يمكن أن تؤثر بعض الحالات الجلدية الأخرى على ثديين، بما في ذلك:

الطفح الجلدي غير المرتبط بسرطان الثدي الالتهابي

الشامات

التهابات الجلد

يجب أن تختفي التغيرات الجلدية مثل الطفح الجلدي والتهابات الجلد في غضون بضعة أيام.

تغير حجم الثدي

في بعض الأحيان عندما تصاب السيدة بالسرطان، ينمو أحد الثديين أكبر من الآخر.

يمكن البحث عن تغير مفاجئ في حجم الثدي أو ثدي يستمر في النمو.

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب تغيرًا في حجم الثدي؟

يمتلك بعض الأشخاص بشكل طبيعي ثديين مختلفين الحجم، إذا كان حجم الثديين مختلفًا دائمًا، فلا داعي للقلق.

يمكن أن يتغير شكل ثديين أيضًا أثناء فترات التحول الهرموني، مثل أثناء الحمل وانقطاع الطمث.

يمكن أن يكون ظهور غمازات في الثدي أو الجلد أيضًا أحد أعراض سرطان الثدي، سيتم سحب الجلد إلى الداخل.

ألم الثدي

نادرًا ما يسبب سرطان الثدي الألم، ويقال إن أقل من حوالي 3.2٪ من سرطانات الثدي تسبب الألم، وقد يبدأ الألم عند ضغط الكتلة على الأعصاب القريبة.

سرطان الثدي الالتهابي هو شكل نادر من المرض يمكن أن يسبب ألمًا أو حرقًا في الثدي، كما ستكون المنطقة المصابة منتفخة وحمراء أو متغيرة اللون وتبدو وكأنها محفورة مثل قشور البرتقال.

نظرًا لأن هذا النوع من سرطان الثدي ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المهم الحصول على رعاية طبية إذا كانت السيدة تعاني من أي ألم في الثدي مع تغيرات جلدية مصاحبة.

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب ألم الثدي؟

عادةً لا يكون ألم الثدي من أعراض السرطان، وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الثدي أو عدم الراحة ما يلي:

سن البلوغ

الحيض

الحمل، وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى

الرضاعة

إصابة الثدي

جراحة الثدي السابقة

قناة الحليب المصابة (التهاب الضرع)

سن اليأس

الثدي الليفي الكيسي

قد تسبب بعض الأدوية أيضًا آلام الثدي، مثل:

كلوربرومازين وأدوية أخرى مضادة للذهان

مستحضرات الديجيتاليس

علاج تعويض الإستروجين

ميثيل دوبا

موانع الحمل الفموية

أوكسي ميثولون

مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل الفلوكسيتين

سبيرونولاكتون

حبوب الماء (مدرات البول)

قد يكون الألم مثل الحرقان أو الضيق أو الوخز أو الطعن، وإذا لم يكن الألم مرتبطًا بالدورة الشهرية أو أي تحول هرموني آخر ولم يختفي، فمن المهم زيارة الطبيب.