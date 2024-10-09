الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة توضح الوقت الأنسب للفحص الذاتي الدوري لسرطان الثدي

سرطان الثدي, فيتو
سرطان الثدي, فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أنسب وقت للفحص الذاتي الدوري لسرطان الثدي.

الوقت المناسب للفحص الذاتي لسرطان الثدي 

وقالت وزارة الصحة إن الوقت المناسب للفحص بعد انتهاء الحيض بالنسبة للسيدة التي تحيض.

وأوضحت أن السيدة التي انقطع عنها الطمث لها يوم محدد في أي وقت من الشهر يمكن الفحص فيه.

عوامل تسبب سرطان الثدي 

 

وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

 ١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​
٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​
٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​
٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​
٧-التعرض للعلاج الإشعاعي  في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر
٨-السمنة المفرطة.​
٩-التدخين وشرب الكحوليات

وتحيي دول العالم في شهر أكتوبر ذكرى التوعية بمرض سرطان الثدي للكشف عن طرق الإصابة به وتسليط الضوء عليه وتقديم نصائح للحماية من سرطان الثدي 

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للسيدات للحماية من سرطان الثدي وتقليل فرص الإصابة به.

 

وقالت وزارة الصحة إن أهم النصائح تشمل:
١- تجنب التعرض للتدخين 
٢- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي
٣- الكشف باستمرار لأن الكشف المبكر لسرطان الثدي يحقق نسب شفاء مرتفعة.

كما وجهت وزارة الصحة رسالة طمأنة للسيدات المشتبه في إصابتهم بسرطان الثدي بأن أخذ عينة للتحليل من الورم لا تسبب في انتشار للمرض بجسم الإنسان.

 

كانت أكدت وزارة الصحة أن سرطان الثدي يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى بالجسم، لذلك الكشف المبكر عنه ضروري للوقاية من المضاعفات ولزيادة نسبة الشفاء.

أوضحت وزارة الصحة أن سرطان الثدي ينتشر في البداية إلى العقد الليمفاوية تحت الذراع، مشيرة إلى إمكانية وجود عقد ليمفاوية في الذراع حاملة للسرطان غير محسوسة.

 

الصحة: عند ظهور كتلة غير طبيعية في الثدي يجب استشارة الطبيب

 

 وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالة ظهور كتلة غير طبيعية في الثدي يجب استشارة الطبيب فورًا، مشيرة إلى أن اللجوء للعلاج عند ظهور أول علامة للإصابة بسرطان الثدي تحقق فرص علاج ناجحة.

وأكدت توفير الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. 

 

 

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إنتهاء الحيض وزارة الصحة سرطان الثدي صحة الحيض

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