السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

لقى مواطنان عُمانيان مصرعهما، بعد أن انقلب صهريج ينقل مادة كيميائية سائلة على أحد الطرقات في السلطنة، ما استدعى الاستعانة بفرق إنقاذ متخصصة نجحت في السيطرة على التسرب في عمان.

السيطرة على تسرب كيميائي بعد تدهور صهريج

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في عمان، اليوم الثلاثاء، إن الحادث تسبب في وفاة مواطنين، فيما تمت السيطرة على تسرب مادة "ثلاثي إيثيلين جلايكول (TEG)" التي كان ينقلها الصهريج.

ووقعت الحادثة على طريق في ولاية أدم بمحافظة الداخلية العمانية خلال ساعات الليل، وفي منطقة غير مأهولة.

وأظهرت صور من مكان الحادثة، رجال إنقاذ يرتدون أقنعة واقية وملابس خاصة خلال عمليات السيطرة على التسرب.

حوادث المواد الخطرة بالهيئة

وأوضحت هيئة الدفاع المدني أن فرق إنقاذ متخصصة في التعامل مع حوادث المواد الخطرة بالهيئة، استجابت لحادث تدهور قاطرة ومقطورة وسيطرت على تسرب المادة الكيميائية السائلة.

ومادة "ثلاثي إيثيلين جلايكول (TEG)"، هي سائل لزج عديم اللون مع رائحة خفيفة، وهي غير قابلة للاشتعال، ومعتدلة السمية.

وتستخدم تلك المادة الكيميائية، في تصنيع مجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تشمل مضادات التجمد، ومنتجات العناية بالسيارات، ومواد البناء والتشييد، ومنتجات العناية بالأثاث والأقمشة والمنسوجات والجلود والوقود، والمنتجات ذات الصلة، وزيوت التشحيم، والشحوم، والدهانات والطلاءات، ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية.