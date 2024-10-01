عودة رحلة مصر للطيران إلى عمان لمطار القاهرة بعد إغلاق المجال الجوي الأردني

أعلنت شركة مصر للطيران عودة رحلتها رقم MS 701 التي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى عمان إلى القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي الأردني.

عودة رحلة شركة مصر للطيران إلى عمان



وأوضحت الشركة أن فرق العلاقات العامه بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى قامت باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.



رحلات مصر للطيران المتجهة إلى بغداد والأردن



وناشدت شركة مصر للطيران جميع المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.