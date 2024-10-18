الجمعة 18 أكتوبر 2024
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تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

السيول، فيتو
السيول، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عمان، مقطع فيديو لطفل في ولاية نزوى، وهو يواجه سيلا قويا مقارنة بسنه ؛ لإنقاذ دراجته من الانجراف.

طفل عماني يكافح السيل لإنقاذ دراجته 

ولم يتجاوز عمر الطفل 10 سنوات، وظهر ممسكًا بدراجته الهوائية متوسطة الحجم، في إصرار على عدم انجرافها في السيول.

وظل الطفل بزيه العُماني الكامل، صامدًا في وجه السيل، حتى وصلت إليه سيارة، ونزل سائقها وساعده على سحب الدراجة، ونقله لبر الأمان.

وتناقل مدونون عُمانيون ووسائل إعلام محلية، مقطع الفيديو للطفل البطل والشجاع، كما وصفه الكثير من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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