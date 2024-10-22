ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية والسويس لحيازتهم حشيش بـ 5 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن (الإسكندرية – السويس)، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية؛ من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (20,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وفى دائرة مديرية أمن السويس؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة الأربعين والجناين وبحوزتهما (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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