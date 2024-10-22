ضبط صاحب مكتب استيراد بمطار سوهاج حاول تهريب مبالغ مالية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من ضبط (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة سوهاج)، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.
ضبط صاحب مكتب استيراد بمطار سوهاج حاول تهريب مبالغ مالية
وبمواجهته، اعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
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