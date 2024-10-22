سقوط لصوص سرقة كومباوند بالتجمع وعصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط لصوص سرقة مخزن كومباوند سكنى بالتجمع الأول، وعصابة الشرطة المزيفة لسرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" دون تراخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهم (كمية من المعدات المستخدمة فى إنشاء العقارات وزنت 750 كيلو جرام).

وبمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بالاتفاق مع الرابع على سرقة مخزن تابع للشركة محل عملهم بالموقع محل البلاغ والمخصص لإنشاء عقارات سكنية بأسلوب "المغافلة" وتزوير تصريح خروج من الموقع.



كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن "تحت الإنشاء"، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ).

وأضاف أنه تصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى (عميله سيء النية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة ضباط شرطة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 كارنيه ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ