انخفاض يصل لـ3 جنيهات في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، يتراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 77 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.