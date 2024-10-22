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أسعار الدواجن تعاود الارتفاع اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

ارتفعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  اليوم الأربعاء، بعد استقرار دام 3 أيام وبلغت الزيادة جنيهين في الكيلو، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء،  بين 80 و85 جنيهًا بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى  بين 110 و118 جنيهًا، وأسعار البط المولر  بين 95 جنيهًا، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين بين  130  جنيهًا و135 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 145 جنيهًا، وسعر كيلو الارنب البلدي 108 جنيهًا، والبط الميسكوفي 145 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي  بين 160 و165 جنيهًا.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و 190 جنبهًا وفي السوبر ماركت 210 جنيهًا،  وكيلو الاوراك 98 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيهًا، كيلو الدبابيس 130 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 187 جنيهًا، كيلو حمام كداب 130 جنيهًا، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 187 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيهًا، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 187 جنيهًا، كيلو الأجنحة 73 جنيهًا، كيلو الهياكل 50 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدًا الخميس، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتا ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-10-2024 في محافظة الفيوم

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