حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات بحي أول الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي أول، في مدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات على حرم الطريق بشارع الجيش ومنطقة نمرة 6، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق.

استجابة لشكاوى المواطنين

وتأتي هذه الحملة استجابة فورية لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وبحثها وإزالة أسبابها، وفي إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة وإزالة أيَّة إشغالات تعيق الحركة المرورية، والعمل على توفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 19 إعلانا مخالفا وإنذار عدد 10 حالات، كما تم التحفظ على 160 كرسيا و30 طقطوقة، بجانب التحفظ على تروسيكل غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

الهدف من الحملات المكبرة

يأتي ذلك في إطار الحرص على عودة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية وحفظ حق المواطن في رصيف آمن، بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وبحثها وإزالة أسبابها، وفي إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة وإزالة أيَّة إشغالات تعيق الحركة المرورية، والعمل على توفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 12 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الالتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تشديدات على التعامل الفورى حيال حالات التعد

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة.

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