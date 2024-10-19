إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين في الإسماعيلية
وافق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، بحي أول مدينة الإسماعيلية.
الحد من انتشار الباعة الجائلين
يأتي ذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.
الهدف من إنشاء السوق
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم التجاري مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة.
بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.