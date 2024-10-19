السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين في الإسماعيلية

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

وافق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، بحي أول مدينة الإسماعيلية.  

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الحد من انتشار الباعة الجائلين 

يأتي ذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة. 

 

الهدف من إنشاء السوق 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم  التجاري  مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة. 

 

بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية. 

 

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم.

 

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