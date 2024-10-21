الإثنين 21 أكتوبر 2024
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محافظات

انطلاق القوافل الدعوية للأزهر الشريف بالإسماعيلية (صور)

جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو

استقبلت محافظة الإسماعيلية، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.
 

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مدة عمل القافلة 

 بدأت هذه القوافل الدعوية عملها  التي تستمر لمدة ٧ أيام حتى يوم السبت الموافق ٢٦ من أكتوبر الجاري، من خلال عقد ندوات في مساجد (الصفا، الزراعة، أبوبكر الصديق، الماجد، عمر بن الخطاب، المجمع الإسلامي حسن أفندي، الملك، النور، الصالحين، الخير والبركة، عمر بن عبد العزيز، الإسراء، الرحمن، الرحمن المسخوطة، المؤمن، نور الإسلام ورياض الصالحين، نورالله) بمدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة.

جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل، فيتو

كما تعقد ندوات بالمدارس، المقاهي، مراكز الشباب، دور الرعاية بالمحافظة.  

جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو

 

أبرز محاور الندوات 

ومن جانبه، أعلن فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية أن القوافل تتناول الحديث عن انتصارات أكتوبر، وفضل الشهادة ومكانة الشهيد في الإسلام،  إلى جانب فضل العلم، وأهمية ترشيد استخدام المياه.  

جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو

 

تيسير عمل القوافل 

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.

 

جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو
جانب من عمل القوافل،فيتو

 

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